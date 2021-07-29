BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz’da annelerin ihtiyacı olan her şey! BİM’de bu Cuma bebek ürünlerinde fırsatlar!
Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulacak ürünleri merak edenler BİM aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. BİM'de bu Cuma birbirinden güzel ve çeşitli yeni doğan, bebek ürünlerinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Annelerin bebeklerinin bakımında ihtiyaç duyduğu tüm ürünler bütçesini sarsmadan satın almak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Stoklarla sınırlı olan ürünler yarın sabah satışa sunulacak ve öncesinde alacaklarını belirlemek isteyenler için güncel BİM aktüel kataloğu haberimizde derledik.
29.07.2021 16:08
- Son Güncelleme: 29.07.2021 16:08
BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Bu Cuma bütçeye uygun ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın BİM market şubesini ziyaret edecek ve öncesinde alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM aktüel katalogta Bebek Müslin Bezi, 4'lü Organik Bebek Ağız Mendili, Wee Baby 2'li Cam Biberon, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı gibi daha pek çok seçenekleri haberimizden inceleyebilirsiniz.