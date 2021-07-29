BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz’da annelerin ihtiyacı olan her şey! BİM’de bu Cuma bebek ürünlerinde fırsatlar!

BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Temmuz arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Bu Cuma bütçeye uygun ürünleri satın almak isteyen vatandaşlar evlerine en yakın BİM market şubesini ziyaret edecek ve öncesinde alacaklarının listesini yapmak istiyor. BİM aktüel katalogta Bebek Müslin Bezi, 4'lü Organik Bebek Ağız Mendili, Wee Baby 2'li Cam Biberon, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı gibi daha pek çok seçenekleri haberimizden inceleyebilirsiniz.