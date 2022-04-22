📣Meyve fiyatları ne kadar? 🔊22 Nisan güncel sebze fiyatları kaç TL’den satılıyor? 📌İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesi...

Meyve fiyatları ne kadar? 🔊22 Nisan güncel sebze fiyatları kaç TL'den satılıyor? Güncel olarak marketlerin fiyat araştırmaları yapılırken bir yandan da İstanbul Hali'nde ne kadardan satıldığına dair bilgiler merak konusu oluyor. İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesini haberimizde derledik ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda bütçelerini denkleştirerek alacakları ürün miktarına karar verebilir.