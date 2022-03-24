Mevduat faizlerine Perşembe ayarı: Son dakika 32 günlük en yüksek faiz veren banka güncellendi! Devlet 15.716 TL ödüyor

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar arasında Alternatif Bank VOV Hesap %20,5 ile ilk sırada yer alıyor. Vadeli hesap olmamasına rağmen %20 faiz oranı ile dikkat çeken Aktif Bank N Kolay Bono ise Fibabanka Kiraz Hesap ile beraber ikinci sırada yer aldı.