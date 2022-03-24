Dünyanın en büyük soygunu: 16 milyar TL | Sadece Samsun değil Kocaeli İzmit’te de bir kişi aynı şekilde para aktardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına göre Recep Gezek, bankadaki yatırım hesabını 10 Şubat'ta açarken, tam 16 gün sonra 26 Şubat'ta da soruşturma konusu para transferlerini yaptı. 20 Ocak'ta yatırım hesabını açan Mustafa Tarakçı ise Recep Gezek'ten bir gün önce 25 Şubat ile 27 Şubat arasında bankadan kendi hesabına 20 bin lira aktardı. Savcılık, Recep Gezek ve Emre Gezek'e İzmit'te küpeşte ustası olarak çalışan Mustafa Tarakçı'yı tanıyıp tanımadıklarını da sordu. Gezek Kardeşler ise "Tanımıyoruz" cevabını verdi. Bu konudaki araştırma ise devam ediyor.