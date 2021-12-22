Mevduat faizleri açılış depremi: 32 günlük en yüksek mevduat oranları değişti! Vatandaş dolara, altına bakarken bankalar faiz bombası patlattı!

32 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti!

32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisi veren bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Faiz güncellemeleri sonrasında %18'e kadar yükselen vadeli mevduat faiz oranları arasında, ING Bank e – Turuncu Hesap ve Fibabanka Kiraz Hesap en yüksek oranları vermeye devam ediyor.