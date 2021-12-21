Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıt...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi, harç, değerli kağıt, engelli otomobili tavanı gibi birçok kalemde yeni rakamlar belli oldu. İşte detaylar
21.12.2021 08:41
- Son Güncelleme: 21.12.2021 08:41
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sene karşılanmadan önce vergilere ilişkin Yeniden Değerleme oranları belirlenmeye başladı.
Özel İletişim Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira oldu.