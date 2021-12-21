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Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıt...

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi, harç, değerli kağıt, engelli otomobili tavanı gibi birçok kalemde yeni rakamlar belli oldu. İşte detaylar

21.12.2021 08:41 - Son Güncelleme: 21.12.2021 08:41
Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıtta

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni sene karşılanmadan önce vergilere ilişkin Yeniden Değerleme oranları belirlenmeye başladı.

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Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıtta

Vergi, Harç, değerli kağıt gibi bürokrasiyi ilgilendiren konulara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğlerini yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıtta

Buna göre pasaport defteri 225 lira, kimlik değiştirme 37.50 lira, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75 lira, sürücü belgesi harcı 280 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, evlilik cüzdanı ise 200 liraya yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıtta

ENGELLİ ARAÇLARINDA İSTİSNA 450 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI
Engellilik derecesi yüzde 90 veya üzerinde olanların taşıt alımlarında istisna tutarı 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Böylece yüzde 90 ve üzeri engeli olanlar 450 bin 500 liraya kadar olan araçları ÖTV'siz alabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlandı! Yeni tarife belli oldu! Vergi, harç, değerli kağıtta

Özel İletişim Vergisi için yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi. Buna göre mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde söz konusu maktu vergi tutarı 2022 yılı için 117 lira oldu.

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