Mevduat faizinde Çarşamba bombası patladı! 👉Olağanüstü faiz hareketliği! İşte 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları

Türkiye'de bankacılık sektörünün önde gelen bankaları vadeli mevduat hesaplarında faiz oranlarını geri çekmeye başladılar. Kısa süre önce yüzde 20'ler seviyelerine kadar çıkan mevduat faiz oranları, son dönemde yeniden bu seviyelerin altına düştü. Ancak hala birçok banka yüksek oranlar 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisini sunuyor.