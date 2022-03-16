Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK'ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde emeklilik konusu ile ilgili çoğu değişik program yer alıyor. Bu programlar arasında hizmet borçlanması ise çoğu sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini gerçekleştiren bu teknik ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay
16.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:53
Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması sayesinde sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları sağlayan bazı kişiler için 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!
👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?
SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.