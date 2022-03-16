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Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK'ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) içeriğinde emeklilik konusu ile ilgili çoğu değişik program yer alıyor. Bu programlar arasında hizmet borçlanması ise çoğu sigortalının emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Hem gelirin artırılması hem de emeklilik tarihinin erkene çekilmesini gerçekleştiren bu teknik ile sigortalı olarak çalışmadan önceki dönemde askerlik hizmeti yapanların 1 günlük borçlanmayla bile 1 seneye kadar tarihin öne çekilmesi sağlanabiliyor. Emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler hizmet borçlanmasına başvurabilirler. İşe emekliliği öne çeken o detay

takvim.com.tr
16.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 16.03.2022 09:53
Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

Çalışanlar hizmet borçlanması yoluna giderek hem erken emeklilik hakkı kazanabilir hem de gelirlerini artırabiliyorlar. Hizmet borçlanması sayesinde sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlarını prim günü eksik olmasa bile borçlanma yaparak emeklilik hakkı kazanması sağlanacak. Şartları sağlayan bazı kişiler için 1 günlük borçlanmanın bile büyük önemi var!

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Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

👉Hizmet Borçlanması ile Erken Emeklilik!

Askerlik görevini sigortalı olarak çalışmadan evvel yapanlar prim günü eksik olmadığı halde borçlanma yoluna giderek emekliliğe hak kazanabiliyor.

Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

Sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadın sigortalılar için veya farklı durumlara ilişkin hizmet borçlanmaları da sigortalıların borçlanma yaparak erken emeklilik hakkından yararlanmasını sağlamaktadır.

Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

Çalışırken doğum veya askerlik borçlanması gibi uygulamalara başvurmak maliyetlerin de düşürülmesini saplıyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri primleri gelir vergisine esas kazançlarından da düşülüyor.

Emekliliği 1 yıl erkene çekmek için 1 günlük borçlanma bile yetiyor! SGK’ya hemen başvurunuzu yapın! Emekliliğinizi anında öne çekin!

👉Hizmet Borçlanmasından Kimler Yararlanabilir?

SGK hizmet borçlanması temelde tüm sigortalılar tarafından kullanılabilen bir hizmettir. Çalışılmayan sürelerdeki eksik primlerin satın alınması olarak da tanımlanabilecek bu uygulama, hak sahiplerinin de borçlanma yoluna gitmesine izin vermektedir.

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