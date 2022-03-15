Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek!
Yastık altındaki birikimlerin sisteme kazandırılması için yol haritası belirlendi. Altın hesapları, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek. 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadeli hesap açılabilecek.
15.03.2022 07:00 - Son Güncelleme: 15.03.2022 07:00
Yastık altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yayımlandı.
Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek.
BANKADA HESAP ŞART
Merkez Bankası'nın "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği" dün yürürlüğe girdi.