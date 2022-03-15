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Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek!

Yastık altındaki birikimlerin sisteme kazandırılması için yol haritası belirlendi. Altın hesapları, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilecek. 3 ve 6 ay ile 1 yıl vadeli hesap açılabilecek.

15.03.2022 07:00 - Son Güncelleme: 15.03.2022 07:00
Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek!

Yastık altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yayımlandı.

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Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek!

Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirası'na çevrilecek.

Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek!

Talep durumunda altın hesabındaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek!

BANKADA HESAP ŞART
Merkez Bankası'nın "Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliği" dün yürürlüğe girdi.

Merkez Bankası tebliği yayınladı altın hesapları dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilecek!

Fiziki altınların kabulü, altın hesaplarının dönüşümü ve vade sonu işlemlerinin detaylandırıldığı tebliğde, istisnalar da belirlendi.

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