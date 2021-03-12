2020 yılı için 6.600 TL'ydi ve değişti! Bu rakamı geçmeyenlere vergi uygulanmayacak! Kira gelirleri...
Kira geliri elde edenler için beyanname döneminde istisna kapsamında olan kişiler açıklandı. Belli bir tutarı geçmeyen kişilerden vergi alınmıyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'Gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade edilmektedir. Geliri belirli bir miktarı geçmeyen kişiler istisna kapsamına girecek.
2020 yılında 6.660 TL olarak belirlenen kira geliri istisna miktarı 2021 yılı için değişti. Kira geliri elde eden vatandaşlar beyanname bildirimi yapıyor. Ancak gelirleri belirli bir tutarı geçmeyen kişilere vergi uygulanmıyor. Böylelikle bu kişiler istisna kapsamında oluyor. Peki, kira geliri olanlar ne kadar vergi öder? Detaylar haberimizde...
İstisna tutarının üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir.
Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna uygulamasından yararlanamazlar.
Ayrıca, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2020 yılı için 180.000 TL, 2021 yılı için 190.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.