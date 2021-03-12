2020 yılı için 6.600 TL'ydi ve değişti! Bu rakamı geçmeyenlere vergi uygulanmayacak! Kira gelirleri...

2020 yılında 6.660 TL olarak belirlenen kira geliri istisna miktarı 2021 yılı için değişti. Kira geliri elde eden vatandaşlar beyanname bildirimi yapıyor. Ancak gelirleri belirli bir tutarı geçmeyen kişilere vergi uygulanmıyor. Böylelikle bu kişiler istisna kapsamında oluyor. Peki, kira geliri olanlar ne kadar vergi öder? Detaylar haberimizde...