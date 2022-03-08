Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! Emekli maaşı 7 bin 252 TL'yi bulacak! 2. buluşmaya son 8 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...
Türkiye'de kamuoyunun gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara sebep olacak. Bakan Vedat bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında müjdenin verilmesinin peşinden ortaya çıkan yeni detaylar ise merak edilmeye başladı. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. Peki, kim ne kadar maaş alacak? İşte merak edilenler!
3600 ek gösterge için 2. buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışmalarla birlikte taslak metinleri hazırlandı ve memur sendikalarıyla da müzakere süreci kaldığı yerden devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!
3600 ek gösterge için çalışmalar sürerken, memur sendikalarıyla ikinci buluşma ayın 16'sında yapılacak. Ek göstergeler en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yürütülen çalışmalarda alternatifli taslak metinleri hazırlanırken, memur sendikalarıyla da müzakere süreci devam ediyor.