Mevcut aylığa ek 1.331 TL fark doğuyor! Emekli maaşı 7 bin 252 TL'yi bulacak! 2. buluşmaya son 8 gün kaldı! İkramiyelerde %22 değişim...

3600 ek gösterge için 2. buluşmaya çok az bir zaman kaldı. Merakla beklenen ek göstergenin en büyük etkisi emekli maaşlarında görülecek. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen çalışmalarla birlikte taslak metinleri hazırlandı ve memur sendikalarıyla da müzakere süreci kaldığı yerden devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak emekli maaşları ve ikramiyelerinde önemli artış getirecek düzenlemeye ilişkin çalışmalarda kamuda yer alan tüm unvanlar tek tek gözden geçirilirip masaya yatırılıyor. Düzenleme hayata geçtğinde emekli aylığı farkı 1.157 TL'yi bulacak. İşte 3600 ek göstergeye dair merak edilenler!