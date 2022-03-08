EYT’li olanlar yıllardır bunu bekliyordu! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor! 2 yeni formül 16 Mart’ta...

EYT'de İki Yeni Formül Gündeme Geldi!

Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle büyük aşama kaydedilen EYT düzenlemesi için iki yeni formülün daha gündeme geldiği aktarılıyor. Halk ve iş emekliliği modellerinin gündeme gelmesi yeni detayların da merak edilmesine neden oldu.