EYT’li olanlar yıllardır bunu bekliyordu! Emekli olma yaşı düşüyor, erken emeklilik yolları açılıyor! 2 yeni formül 16 Mart'ta...
Emeklilikle alakalı yeni çalışmalar ve düzenlemeler sürat kazandı. Bir yandan 3600 ek göstergeyi bekleyen çok sayıda kamu personeli ve emeklisinin yanı sıra çoğu EYT mağduru ise ek gösterge çalışması ardından ağırlık verilmesi beklenilen EYT düzenlemesini incelemeye başladı. EYT'de yeni bir model üstünde duruluyor. Peki, EYT ve ek gösterge çalışmalarında son hal ne? İşte emeklilikte merak edilen o detaylar
EYT'de İki Yeni Formül Gündeme Geldi!
Kamuoyunun gündemini uzun süredir meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yeni formüller gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 2022 yılı itibariyle büyük aşama kaydedilen EYT düzenlemesi için iki yeni formülün daha gündeme geldiği aktarılıyor. Halk ve iş emekliliği modellerinin gündeme gelmesi yeni detayların da merak edilmesine neden oldu.
Emeklilik için primi yetmeyenlere 'halk' modeli üzerinden emeklilik fırsatının sunulması tartışılırken, iş emekliliği kapsamında ise vakıf ve sandık aracılığıyla emekliliğin oluşmasının sağlanması gibi modeller tartışılıyor. Ayrıca kısmi emeklilik, yıpranma payı (ağır işlerde çalışanlar için) gibi alternatif seçeneler de masada.
EYT Masasında Bu Formüller Yer Alıyor!
EYT düzenlemesinde vatandaşların beklentileri bir hayli artmış durumda. Henüz ilgili bakanlığı çalışma gündeminde ilk sıralara alınmamasına rağmen 2022 yılında söz konusu çalıma için ciddi bir mesafe kat edilmesi hedefleniyor. Masada ise EYT çalışmaları hakkında birçok formül gün yüzüne çıktı.