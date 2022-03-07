Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…
Çip kriziyle birlikte bir anda yükselen sıfır otomobil fiyatlarının ardından 200-300 bin TL'nin altında sıfır araba almak neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyle olunca sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler kampanyalı fiyatları araştırmaya başladı. Otomotiv devleri her ay yeni bir kampanya ile araç sahiplerine fırsat sunuyor. İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri.
07.03.2022 15:50 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:50
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...