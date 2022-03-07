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Haberler Ekonomi Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

Çip kriziyle birlikte bir anda yükselen sıfır otomobil fiyatlarının ardından 200-300 bin TL'nin altında sıfır araba almak neredeyse imkansız hale geldi. Hal böyle olunca sıfır otomobil sahibi olmak isteyenler kampanyalı fiyatları araştırmaya başladı. Otomotiv devleri her ay yeni bir kampanya ile araç sahiplerine fırsat sunuyor. İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri.

07.03.2022 15:50 - Son Güncelleme: 07.03.2022 15:50
Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 371,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 430,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL

Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

VOLKSWAGEN

Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life

Fiyatı: 448,300 TL

Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

VOLKSWAGEN

Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 2021 model

Fiyat 398,900 TL

Liste değişti! İşte en ucuz sıfır otomobiller! Ford, Fiat, Volkswagen, Renault, Hyundai…

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 332.000 TL

Kampanyalı Fiyatı: 320.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 447.000 TL

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