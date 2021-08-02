Mest eden haber! Taksitle otomobil satın almak isteyenler 2022 yılına kadar para ödemeyecek: Bugün bitiyor!
Taksitle araba satın alabilmek isteyenler amacıyla Dacia kaçırılmayacak kampanyasını duyurdu. Temmuz'da Dacia alanların 2022 senesi Ocak ayına kadar taksit ödemelerinin erteleneceği bildirildi. Söz hususu kampanya ise 2 Ağustos yani bugün sona eriyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Comfort 1.0 ECO- G 100 bg modeline Temmuz ayı kampanyası kapsamında liste fiyatı olan 203.000 TL yerine 193.400 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.
Sıfır araba satın alabilmek isteyenler amacıyla kampanya açıklamaları yapılıyor. Dacia resmi internet sayfası üzerinden taksit kampanyasını duyurdu. Araç şirketi doğrultusundan oluşturulan açıklamada, 2022 senesi Ocak Ayı ayına kadar ertelenen kredi taksiti ödemeleri, 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi uygulanacağı duyuruldu. Kampanyadan faydalanmak amacıyla ise son gün bugün. Öte yandan sınırlı sayıdaki Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelinde ise Temmuz ayı kampanyasına özel 4.500 TL indirim uygulanıyor. Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modelini kampanya kapsamında 164.900 TL yerine 160.400 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Dacia kampanya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İlgili kampanya Dacia Finans'tan Maxxi Koruma, Maxxi Warranty (+1 yıl Uzatılmış Garanti), Maxxi Bakım Plus (İlk Periyodik Bakım) ve Dacia Kasko alımıyla birlikte geçerlidir.
Duster'ın ortalama CO2 salımı 107-137(g/km); yakıt tüketimi 4-7,3(l/km) aralığındadır. Yeni Sandero Stepway'in ortalama CO2 salımı 105 – 119(g/km); yakıt tüketimi 4,9 – 6,7 (l/km) aralığındadır.
Dokker Combi'nin ortalama CO2 salımı 112 – 165(g/km); yakıt tüketimi 4,3 – 8,6 (l/km) aralığındadır. Dokker Van'ın ortalama CO2 salımı 111 – 159(g/km); yakıt tüketimi 4,2 – 8,4 (l/km) aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 02.08.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir.