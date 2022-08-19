Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

"Guterres gibi 2018 yılından bugüne , dört yıldan beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yapan bir kişinin, 'Benim bu görev sürem içerisinde vesile olduğum ve şahit olduğum en hayırlı iştir.' demesiyle aslında ne anlama gelmiş olduğunu bütün dünya görmüş oldu.