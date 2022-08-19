Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...
Üreticilere tam gaz destek devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci İzmir'de çiftçilerin merakla beklediği yem, gümbre ve mazot desteğinin detaylarını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Dikili ilçesindeki bir restoranda düzenlenen İzmir Tarım Sektörü Temsilciler Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi.
Gelecek yıl Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının da yeni yüzyıla hazırlandığını belirtti.
Vahit Kirişci, 2023 ile başlayacak yeni yüzyılı, "Türkiye yüzyılı" olarak tanımladıklarını vurgulayarak, "Türkiye sözü dinlenen, sözünü, sohbetini dinlemek isteyenlerin her geçen gün sayısının arttığı, bölgesel değil, global bir oyuncu olarak görülmeye başlandığı, kabul edildiği bir yeni döneme giriyor olacağız." dedi.
"TAHIL KORİDORUNDAN 25 GEMİ GEÇTİ"
Konuşmasında Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasına yaptığı katkıya değinen Kirişci, şöyle devam etti:
"Guterres gibi 2018 yılından bugüne , dört yıldan beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yapan bir kişinin, 'Benim bu görev sürem içerisinde vesile olduğum ve şahit olduğum en hayırlı iştir.' demesiyle aslında ne anlama gelmiş olduğunu bütün dünya görmüş oldu.