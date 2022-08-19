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Haberler Ekonomi Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

Üreticilere tam gaz destek devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci İzmir'de çiftçilerin merakla beklediği yem, gümbre ve mazot desteğinin detaylarını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

19.08.2022 23:01 - Son Güncelleme: 19.08.2022 23:04
Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

Bakan Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Dikili ilçesindeki bir restoranda düzenlenen İzmir Tarım Sektörü Temsilciler Toplantısı'nda çiftçilerle bir araya geldi.

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Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

Gelecek yıl Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığının da yeni yüzyıla hazırlandığını belirtti.

Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

Vahit Kirişci, 2023 ile başlayacak yeni yüzyılı, "Türkiye yüzyılı" olarak tanımladıklarını vurgulayarak, "Türkiye sözü dinlenen, sözünü, sohbetini dinlemek isteyenlerin her geçen gün sayısının arttığı, bölgesel değil, global bir oyuncu olarak görülmeye başlandığı, kabul edildiği bir yeni döneme giriyor olacağız." dedi.

Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

"TAHIL KORİDORUNDAN 25 GEMİ GEÇTİ"
Konuşmasında Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasına yaptığı katkıya değinen Kirişci, şöyle devam etti:

Çiftçiye mazot, yem ve gübre desteği! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı! Nasıl yararlanılacak? İşte detaylar...

"Guterres gibi 2018 yılından bugüne , dört yıldan beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yapan bir kişinin, 'Benim bu görev sürem içerisinde vesile olduğum ve şahit olduğum en hayırlı iştir.' demesiyle aslında ne anlama gelmiş olduğunu bütün dünya görmüş oldu.

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