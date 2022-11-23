Asgari ücretli 5.500 TL ile kaç para ihtiyaç ve konut kredisi çekebilir! Asgari ücretle ne kadar kredi çekilebilir?

Ülkemizde hatırı sayılır bir kesim asgari ücret ile çalışıyor. Geçtiğimiz aylara kadar asgari ücrete yapılan zamla beraber rakamlar yükseldi. Bu kapsamda 5500 TL maaşla alan asgari ücretlinin kaç para kredi alabileceğini hesapladık.