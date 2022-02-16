Meslek meslek açıklandı yeni rakamlar belli oldu! Maaş, emekli aylığı ve ikramiyeler artıyor! İşte 3600 ek gösterge listesi son hali...
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü 3600 ek göstergede. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yapılan ilk komisyon toplantısı 16 Şubat'ta tamamlandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirten Yalçın, ikinci komisyon toplantısı için 16 Mart'ı işaret etti. İşte masada ele alınan 3600 ek göstergenin tam listesi...
Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede ilk toplantı tamamlandı. Düzenleme ile birlikte memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyeleri artacak. Ek göstergenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı sona erdi. Gözler bu kez ikinci toplantıda. İkinci toplantının 16 Mart'ta düzenleneceğini duyuran Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılıklı teyit sağladık" diye konuştu. 1. toplantı sonrası masadaki 3600 ek gösterge listesi paylaşıldı. İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 3600 ek göstergenin birinci komisyon toplantısı öncesinde şöyle konuşmuştu;
''Hepimizin bildiği gibi bugün hala devam eden salgın kriziyle karşı karşıyayız. Bunun toplumsal ve ekonomik hayata yansıyan sorunları da var. Tüm sorunlar bütün dünyada yeni bir ekonomik kriz atmosferine sebep olmuştur. Türkiye'ye bunun yansımaları olmuştur. Enflasyona yol açması, ekonomik sorunlara sebep olmasını göz önünde bulundurmamız gerekir. Biz bu problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak önemli adımlar atıyoruz.
"TEMMUZDA DÜZENLEME YAPARIZ"
Toplu sözleşmeler önemli adımlar. Enflasyonist ortam aşınmalara yol açtı. Enflasyon farkını vermekle kalmadık, ona sosyal denge desteği verdik. Emeklilerimize 1500 lira olan asgari maaşı 2500 liraya çıkararak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirecek tedbirler almaya devam ediyoruz. Temmuzda benzeri durumda karşı karşıya kaldığımızda düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün gereğini yapacağız.
"ADİL BİR DÜZENLEME YAPMAKTA KARARLIYIZ"
Kamu çalışanlarımızın 3600 ek gösterge ile, adil bir düzenleme yapacak kararlılıktayız. Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içinde çözeceğimiz söyledi. Bu komisyonda meseleler ele alınacak, talepler dile getirilecek, kamu kuruluşlarını imkanları değerlendirilecek. Nihai olarak komisyon birkaç toplantı içinde, ne kadar sürer şu an tahmin etmek mümkün değil, çalışmaları bekleyeceğiz.
TOPLANTI SONA ERDİ
Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır. Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız" diye konuştu.