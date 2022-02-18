En az 1.250 TL zam: Mart ayında başlayacak! Meslek gruplarına mutfak çalışması yapılacak! Maaş, ikramiye, gelir artışı! Emekli, memur...
3600 ek gösterge için ilk komisyon toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında dün gerçekleştirildi. Bakan Bilgin, enflasyona vatandaşların ezdirilmemesi kararlılığını vurguladı, Temmuz ayında da gerekenin yapılacağını söyledi. 3600 ek gösterge için ikinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge kapsamında hangi memura ne kadar ek gösterge verilecek? İşte meslek gruplarına göre maaş hesabı!
Emekli ve memur maaşları için son dakika açıklaması geldi. Maaşlarla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Milyonlarca memurun hem gelirini hem de emekli aylığı ve ikramiyesini artıracak 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor. Öğretmen, din görevlilieri, polis maaşlarının yanı sıra avukatlar, yöneticiler, sağlık hizmetleri, genel idare, teknik sınıfını da kapsayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Memur-Sen ve 11 sendika temsilcisinin katıldığı 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. İkinci toplantı ise 16 Mart'ta yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge kapsamında hangi memura ne kadar ek gösterge verilecek? 3600 ek gösterge kapsamında hangi memura ne kadar ek gösterge verilecek? İşte tüm detaylar!