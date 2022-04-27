Mesai yapacaklar dikkat! Bayramda çalışana maaş + ilave 639 TL! Asgari ücretliye çift yevmiye verilecek! İşçi, memur, özel sektörde çalışanlar...

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HESAP

Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Asgari ücretli (bu yıl için net 4 bin 253 lira) bir işçiye günlük net 142 lira ödenmesi gerekiyor. İşçi hafta sonu tatilini pazar yapıyorsa ve arife dahil tüm bayram süresince çalıştıysa 8,5 yevmiye alacak. Bunun 4 yevmiyesi zaten asgari ücretin içinde. Dolayısıyla 4,5 yevmiye tutarında yani 639 lira (142x4.5) ilave ödeme yapılacak. Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor.