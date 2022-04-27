Mesai yapacaklar dikkat! Bayramda çalışana maaş + ilave 639 TL! Asgari ücretliye çift yevmiye verilecek! İşçi, memur, özel sektörde çalışanlar...
Bayram tatilinde çalışan herkesi ilgilendiren haber geldi. Bayramda çalışanların ne kadar fazla mesai ücreti alacağı merak ediliyor. Resmi tatil olsa da sektör iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Peki, Bayramda çalışan kaç TL mesai alacak? İşte tatilde çalışacaklar için mesai ücretleri!
Ramazan Bayramı'na neredeyse sayılı günler kaldı. Bu sene 1 Mayıs arefe günü öğleden sonra başlayan tatil 4 Mayıs'ta sona erecek. Bayram tatili süresince tatil yapacakların dışında marketler, fırınlar, imalatçılar gibi birçok sektörde çalışan işçiler de çalışmaya devam edecek. Bu süreç maaşlara da yansıyacak. Peki, Bayramda çalışan kaç TL mesai alacak? İşte tatilde çalışacaklar için mesai ücretleri!
RIZA ŞARTI ARANIYOR
Bayramlar resmi tatil olarak ilan ediliyor. İş Kanunu'na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm olmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekiyor. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor.
TATİLDE OLANA TAM YATAR
Çalışmayan işçiler resmi tatillerde işe gitmeseler de maaşlarını tam alıyor. Resmi tatillerde çalışanlara ise çalışılan her gün için ekstra bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Çift yevmiye, 3 günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde hesaplanıyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı için 3,5 günlük süreyi içeriyor. Ancak bu yıl Afife'nin pazar gününe denk gelmesi hesapları değiştirdi.
ARİFE GÜNÜ PAZARA RASTLIYOR
Çalışanın 'hafta sonu tatili hakkı', ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce geliyor. Haftalık 45 saati dolduran işçiler 1 gün tatil hakkı kazanıyor. İşçi o gün hiç işe gitmese 1 yevmiye, eğer çalışırsa 2 yevmiye alıyor. Söz konusu tatil günü işçinin hafta sonu tatili sayıldığı için çalışması karşılığında mesaisini yüzde 50 zamlı alıyor. Böylece hafta sonu tatilinde çalışan işçiye 2,5 gün yevmiye ödeniyor. Yani hafta sonu tatili; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk gelen pazar ve 3 bayram gününde çalışana toplam 8,5 yevmiye ödenecek. Bu fark Arife günü olmasından değil hafta sonu izninde çalışma yapılmasından kaynaklanıyor. Hafta sonu pazara denk gelmeyenlere ise 1 Mayıs tatil olmasından dolayı çift yevmiye ödenecek.
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HESAP
Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Asgari ücretli (bu yıl için net 4 bin 253 lira) bir işçiye günlük net 142 lira ödenmesi gerekiyor. İşçi hafta sonu tatilini pazar yapıyorsa ve arife dahil tüm bayram süresince çalıştıysa 8,5 yevmiye alacak. Bunun 4 yevmiyesi zaten asgari ücretin içinde. Dolayısıyla 4,5 yevmiye tutarında yani 639 lira (142x4.5) ilave ödeme yapılacak. Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor.