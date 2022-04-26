Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Çip krizi nedeniyle 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi. Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniyle otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.
26.04.2022 08:42 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:42
AutoForecast Solutions tarafından yapılan en son tahmine göre, bu yılın ilk 4 ayında mikroçip krizi nedeniyle toplam 1.5 milyon otomobil üretilemedi.