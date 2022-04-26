RAMAZAN İMSAKİYE
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Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs otomotiv sektörünü derinden etkiledi. Çip krizi nedeniyle 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi. Çip krizinin hala büyük bir sorun olması nedeniyle otomobil üreticileri de endişelerini dile getiriyor.

26.04.2022 08:42 - Son Güncelleme: 26.04.2022 08:42
Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

Geçtiğimiz yılın başından bu yana devam eden küresel çip tedarik sorunları nedeniyle otomobil üreticileri zor durumda.

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Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

Zaman zaman üretime ara vermek zorunda kalan markalar, krizin gelecek yıla kadar devam edeceğini ve büyük kayıplara yol açacağını söylüyor.

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

AutoForecast Solutions tarafından yapılan en son tahmine göre, bu yılın ilk 4 ayında mikroçip krizi nedeniyle toplam 1.5 milyon otomobil üretilemedi.

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

12 MİLYON ARAÇLIK DEV KAYIP
Otomobil üreticileri, 2021'de kaybedilen 10.5 milyon araç da dahil olmak üzere, kıtlığın başlamasından bu yana dünya çapında 12 milyondan fazla araç kaybetti.

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi

Geçen hafta bu toplama eklenen yaklaşık 87 bin 500 araçtan yaklaşık 35 bin 600'ü Kuzey Amerika fabrikalarında üretilemedi ve 32 bin 800'ü Asya'daki montaj tesislerinde kesintiye uğradı.

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