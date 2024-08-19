İslam Memiş "Eze eze gidecek" diyerek uyardı! Rekor üzerine rekor! Altın fiyatları artık Eylül ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dikkatini çekecek kritik bir açıklamada bulundu. Memiş, "Ne demiştim!" diyerek gram altın fiyatlarında beklenen önemli bir gelişmeye vurgu yaptı. Yatırımcılar için uyarı niteliğindeki bu açıklama, altın piyasasının seyrine dair ipuçları verirken, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yaşanabilecek olası dalgalanmalar konusunda da merak uyandırıyor. Altın yatırımı yapan veya yapmayı düşünenler için bu gelişmeler büyük önem taşıyor. İşte altın fiyatlarında son durum, piyasalarda neler olabileceği ve tüm detaylar...
Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz gün kendi sosyal medya kanalı üzerinden gram altın konusunda önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
İşte İslam Memiş'in piyasa hakkındaki açıklamaları...
📉 Borsa İstanbul 100 Endeksi Analizi 📊
"Borsa İstanbul 100 endeksi, 9821 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Cuma günkü kapanış %1.61'lik bir değer kaybıydı. 9850 puan seviyesinin altındaki kapanışlar risk oluşturmaya devam ediyor. Şimdi ikinci destek seviyemiz olan 9750 puan seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Negatif görünüm devam ediyor; borsa tarafında beklemeye devam ediyoruz."