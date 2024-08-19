İslam Memiş "Eze eze gidecek" diyerek uyardı! Rekor üzerine rekor! Altın fiyatları artık Eylül ayında...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların dikkatini çekecek kritik bir açıklamada bulundu. Memiş, "Ne demiştim!" diyerek gram altın fiyatlarında beklenen önemli bir gelişmeye vurgu yaptı. Yatırımcılar için uyarı niteliğindeki bu açıklama, altın piyasasının seyrine dair ipuçları verirken, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yaşanabilecek olası dalgalanmalar konusunda da merak uyandırıyor. Altın yatırımı yapan veya yapmayı düşünenler için bu gelişmeler büyük önem taşıyor. İşte altın fiyatlarında son durum, piyasalarda neler olabileceği ve tüm detaylar...