RAMAZAN İMSAKİYE
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Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen turfanda üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. İlk üzümler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri gibi büyük illerdeki marketlerin tezgahlarında yerini alacak. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini söyledi.

21.04.2021 19:21 - Son Güncelleme: 21.04.2021 19:44
Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

İlçeye bağlı eski sahil beldesi Kocahasanlı'da İbrahim Köse adlı üreticiye ait 2 dönüm serada yetiştirilen 'Yalova incisi' cinsi üzümlerin kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini belirtti.

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Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, hasada gelen serada incelemede bulunarak, üreticiyi tebrik etti.

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

TÜRKİYE'DE İLK ÜZÜM HASADI BURADA

Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye'de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Şu anda Türkiye'de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

Turfanda üzümün kilosunun 50 liraya satıldığını belirten Şahin, "Üzüm şuan ihracata gitmemektedir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri gibi illerimize sevk edilmektedir. Bugün itibariyle turfanda üzüm marketlerin tezgahlarında yerini alacaktır" diye konuştu.

Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

Şahin, üzümün yapraklarının da üreticiler tarafından sarmalık veya turşuluk olarak satışının gerçekleştirildiğini de kaydetti.