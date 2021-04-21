Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen turfanda üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. İlk üzümler İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri gibi büyük illerdeki marketlerin tezgahlarında yerini alacak. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini söyledi.
İlçeye bağlı eski sahil beldesi Kocahasanlı'da İbrahim Köse adlı üreticiye ait 2 dönüm serada yetiştirilen 'Yalova incisi' cinsi üzümlerin kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu. Üretici İbrahim Köse, alternatif olarak 2 dönümlük serada yetiştirdikleri üzümden yaklaşık 100 bin lira gelir beklediklerini belirtti.
TÜRKİYE'DE İLK ÜZÜM HASADI BURADA
Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye'de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Şu anda Türkiye'de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.