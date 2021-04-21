Mersin'de örtü altında yetiştirilen üzümün kilosu dalında 50 liradan alıcı buldu

TÜRKİYE'DE İLK ÜZÜM HASADI BURADA

Şahin, "Erdemlimiz bilindiği üzere turfanda sebze ve meyvecilikte Türkiye'de birinci sırada gelmektedir. Gerek iklim bakımından gerekse coğrafi bakımdan çok büyük bir önem arz etmektedir. Şu anda Türkiye'de ilk üzüm hasadı Erdemli ilçesi Kocahasanlı beldesinde yapılmaktadır. İlçemizde yaklaşık 200 dönüm üzüm serası vardır. Dönüm başına 4-5 ton civarında ürün almaktayız. Toplamda yaklaşık 800-900 ton civarında bir ürün yapmaktadır. Bu da memleketimiz için iyi bir kazanç" dedi.