Dışişleri Bakanlığı KPSS 70 puanla memur alımı yapacak! Avukat, büro memuru, sekreter... Başvuru şartları nedir?
Dışişleri Bakanlığı tarafından farklı kadrolardan personel alımı yapılacağı duyuruldu. T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan ilana göre, Büro memuru, avukat, sekreter ve uzman yardımcısı unvanlarında memur alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapacak adayların KPPS P3 puan türünden en az 70 puan almış olma şartı bulunuyor. Peki, Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte alım tarihi ve kadrolar!aşvuru
T.C. Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi inernet sitesinde yer alan ilana göre; "Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter alınacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki Dışişleri Bakanlığı başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar!
UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI
En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, ilanda belirtilen (Tablo-1) bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde giriş sınavının son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)'ndan en az (B) düzeyinde puan almak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,
Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aşağıdaki tabloda (Tablo 1) belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.