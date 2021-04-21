İster sıfır ister 2. el araç alacaklara çifte fırsat! 3 ay ödemesiz 60 ay vade ve %1.50 faizle taşıt kredisi Vakıfbank'tan!

Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Kişiler bir yandan Vakıfbank 0 kilometre taşıt kredisini özelliklerini incelerken bir yandan maliyet oranlarının, krediden kimlerin hangi koşullar ile faydalanacağı, yüzde kaç faiz oranı uygulanacağı ve ödemelerin detaylarını inceliyor.