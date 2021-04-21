RAMAZAN İMSAKİYE
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İster sıfır ister 2. el araç alacaklara çifte fırsat! 3 ay ödemesiz 60 ay vade ve %1.50 faizle taşıt kredisi Vakıfbank'tan!

Araba almak artık hayal olmayacak! Vakıfbank vatandaşlar için nefes aldıracak kampanyalar yapmaya devam ediyor. 0 araç kredisi kampanyasıyla cazip fırsatlar sunan banka hakkında birçok detay merak ediliyor. Araç almak isteyen vatandaşlar için bu sefer yapılan kredi fırsatı Vakıfbank tarafından gelirken yüzlerce kişinin hayaline kavuşmasına yardım edecek gibi duruyor. Açıklanan bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olabiliyorsunuz. Vakıfbank otomobil kredisi için bu sefer de 3 ay ertelemeli fırsat sunması yaşanan bu zorlu günlerde ilaç gibi gelecek. İşte 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli Vakıfbank kredisi!

21.04.2021 20:56 - Son Güncelleme: 21.04.2021 20:56
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 60 ay vade % 1.50 faizle...

Bankalar araba alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev kadar araba almak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Vakıfbank vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Sıfır taşıt kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. Kişiler bir yandan Vakıfbank 0 kilometre taşıt kredisini özelliklerini incelerken bir yandan maliyet oranlarının, krediden kimlerin hangi koşullar ile faydalanacağı, yüzde kaç faiz oranı uygulanacağı ve ödemelerin detaylarını inceliyor.

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3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 60 ay vade % 1.50 faizle...

Kampanya Koşulları:

Kasko değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için % 70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için % 50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 60 ay vade % 1.50 faizle...

Kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 60 ay vade % 1.50 faizle...

VAKIFBANK OTOMOBİL KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Vakıfbank 0 araç kredisi vereceğini duyurduktan sonra vatandaşlar bu kredinin özelliklerini araştırmaya başladı.

Banka tarafından açıklanan özelliklere bakılacak olursa;

Ödeme konusunda isteyenler aylık olarak eşit taksit ödemeleri verebilecekler.

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli! Vakıfbank’tan otomobil almak isteyenler için müjde! 60 ay vade % 1.50 faizle...

3 ay geri ödemesiz olarak aylık eşit taksit imkanlı

3 ayda bir eşit olacak şekilde taksit ödemeli

Son taksit kısmı balon ödemeli

Değişken oranlar ile geri ödemeli olarak ödemeler sunulacak.