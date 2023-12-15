MERKEZ'DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38'i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Maaşlara yansıtılacak enflasyon zammı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.

2

5 AYLIK ORAN YÜZDE 33'Ü AŞTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu.