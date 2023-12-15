MERKEZ'DEN YENİ ANKET GELDİ HESAPLAR DEĞİŞTİ! Zam oranı yüzde 38'i aştı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yaklaşırken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi enflasyon artışı için ipucunu verdi. Peki emekli aylıkları Ocak'ta ne kadar artacak? İşte detayları...
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Maaşlara yansıtılacak enflasyon zammı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 33'Ü AŞTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi ortaya koyacak. Şu ana kadar bu verilerin 5 aylık bölümü belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9.09, Eylül ayı enflasyonunu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonunu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisinin belli olması kaldı.