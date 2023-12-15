MEMURA YÜZDE 49.80 ZAM! Memurların ve memur emeklilerinin zamlı maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek hesaplama

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzde 15'lik Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için önemli ipucu geldi. Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte tüm detayları...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için son viraja girildi. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillendi.
5 AYDA ORAN NE OLDU?
Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece tek veri kaldı. Bu veri 3 Ocak'ta belli olacak.
İŞTE ANKETTEN ÇIKAN ORAN
Bu tarih heyecanla beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı. Aralık ayı anketinde ekonomistlerin 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65.39 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.08 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.26'ya, Ocak zammı da yüzde 49.80'e ulaşacak.