Merkez Bankası'ndan faizde kritik adım! İndirim gelecek...

Merkez Bankası, bu ayki PPK toplantısında faizi "pas" geçerek ihtiyatlı bir adım attı ve oranı sabit bıraktı. Politika metnindeki "şahin" kelime öbeklerine bu kez yer verilmedi. Merkez Bankası'nın bu adımı faizde yüzde 19 noktasının tepe olduğu ve enflasyon eğilimiyle beraber faizde indirim geleceğine işaret etti.

16.04.2021 08:57 - Son Güncelleme: 16.04.2021 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





