Merkez Bankası'ndan faizde kritik adım! İndirim gelecek...
Merkez Bankası, bu ayki PPK toplantısında faizi "pas" geçerek ihtiyatlı bir adım attı ve oranı sabit bıraktı. Politika metnindeki "şahin" kelime öbeklerine bu kez yer verilmedi. Merkez Bankası'nın bu adımı faizde yüzde 19 noktasının tepe olduğu ve enflasyon eğilimiyle beraber faizde indirim geleceğine işaret etti.
16.04.2021 08:57
- Son Güncelleme: 16.04.2021 08:57
Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz toplantısını gerçekleştirdi. Merkez toplantıda faizi yüzde 19'da sabit tuttu. İhtiyatlı bir yaklaşım içerisinde olacağına işaret eden TCMB, "Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edecek" vurgusunda bulundu.
Milliyet'in haberine göre piyasada bütün gözler dün gerçekleştirilen TCMB toplantısındaydı. Zira son bir ay içerisinde TCMB piyasa beklentisi 100 baz puan iken 200 baz puan faiz artırmıştı.
Bunun arkasından Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınırken sonrasında da Para Politikası Kurulu'nun (PPK) üç üyesi değişti. Enflasyon ve kur beklentileri bozuldu. Piyasalarda yüksek volatil hareketler görüldü.
HANGİ İBARE ÇIKTI?
İşte bu nedenle temkinli bir yaklaşımla TCMB toplantısı beklendi. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonunda yaptığı açıklamada, "Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
TCMB 15 Nisan'da ihtiyatlı bir adım attı ve politika faizini yüzde 19 seviyesinde bıraktı. Ancak 'şahin' söylem olan "Gerekmesi halinde ilave sıkılaştırma yapılır" ve "Uzun bir müddet" söylemini metinden çıkarıldı. Bunun yerine "Politika faizi enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edecek" ibaresi yer aldı.