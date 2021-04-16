Araba alacaklar dikkat! Zam geliyor! Sahibinden 2.el ve sıfır otomobil…
Sahibinden 2.el ve sıfır araç alacaklar dikkat! Çip krizi araba fiyatlarını derinden etkileyecek. İkinci el araba piyasası bahar aylarının gelmesiyle hareketlenmeye başladı. Ancak sıfır araçların çip krizi nedeniyle üretilememesi ikinci el araba fiyatlarının da yukarı yönlü hareket etmesine neden olacak. zmanlar 2. el araç alacak kişileri uyarıyor. Sektör temsilcileri fiyatların geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden yükselebileceği yorumlarında bulunuyor.
16.04.2021 08:52
- Son Güncelleme: 16.04.2021 09:03