Araba alacaklar dikkat! Zam geliyor! Sahibinden 2.el ve sıfır otomobil…

ÇİP KİRİZİ BÜYÜYOR

Özellikle büyük üreticilerin bu sorunu yaşamasının ardından en ciddi etki iki gün önce Ford Otosan'ın yaptığı açıklama ile geldi. Firma, Japonya'da yaşanan deprem ve yangın sebebiyle yaşanan yarı iletken tedarik sıkıntısının çok daha büyük bir seviyeye çıktığını vurguladı.