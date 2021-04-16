Ve netleşti! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Liste son dakika değişti! Başvurana anında 1.500 TL veriliyor
Liste son dakika değişti! Başvurana anında 1.500 TL veriliyor... Verilen bir önerge ile salgın sebebiyle yapılan kısıtlamalar güzergahında faaliyetleri durdurulan başka sektörlerdeki personel için de 2021 seneyi Nisan ve Mayıs aylarına ait olarak, fiyatsız izne dağıldıkları yarıyıl için günlük 50 lira aylık 1.500 lira ödeme yapılacak. Ayrıca hali hazırda nakdi fiyat yardımı alan şahıslar için de takviye meblağı 50 liraya aylık 1.500 lira çıkarılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirmişti. Buna göre nakdi ücret ödemesinin Mayıs'ın 9'unda yapılması bekleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen teklifle, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri tekrar yapılandırılıyor. Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılacak. Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılıyor. Peki Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? | Nakdi ücret desteği ne kadar? İşte nakdi ücret desteğine ilişkin detaylar...
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
Son çıkarılan genelge ile faaliyetleri durdurulan sektörlerdeki personel için 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin, ücretsiz izne ayrıldıkları dönemde günlük 50 lira ödeme yapılacak. Öte yandan hala nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılıyor.
Önemli düzenlemelerden biri, salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkartılanlara ödenen ücretsiz izin desteği ya da bir başka adıyla nakdi ücret desteği ile ilgili. Nakdi ücret desteğinin miktarı artırılıyor. Geçen sene salgının başlaması ile nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ücretsiz izinde oldukları ve işsiz kaldıkları sürede devlet tarafından günlük 39.24 lira ödeniyordu. 2021'in başında bu tutar 47.70 liraya, aylık da 1.420 liraya çıkartıldı. Şimdi ise Torba Kanunla bu tutar, günlük 50 liraya çıkartılıyor. Böylece ücretsiz izinde olanlara aylık 1.500 lira ödenecek.
LİSTEYE YENİ GİREN SEKTÖRLER
Teklifin ilk halinde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılması öngörülüyordu.