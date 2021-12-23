Evlenecek çiftlere para desteği! 27 yaşından küçükler alabilir hem geline hem damada ayrı ayrı ödenecek! 32 bin 788 TL’ye kadar...
Evlenmek için gün sayan kadınlar ve erkeklere 'çeyiz parası' adı altında destek sağlanıyor. Ödenen para tutarı şuan için 12 bin 37 TL. Ancak 2022 yılıyla birlikte diğer ödemelere gelen zam çeyiz parasına da gelecek. Buna göre ocak ayında yüzde 36.2 değerlerme oranının yansıtılabilir. Böylelikle de 16 bin 394 TL ödenmeye başlanır. Ayrıca bu destekten hem gelin hem de damat faydalanabilir. Ayrı ayrı ödeme alarak büyük rakamlar elde edebilirsiniz. İşte detaylar...
Evlenecek çiftlere para desteği müjdesi geldi. Yuva kurmak isteyen ancak maddi nedenlerden dolayı dertli olan gençlere güzel haber verildi. 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara 'çeyiz parası' verilecek. Bu ödemeden alamabilmek için 3 yıl bankada çeyiz hesabı kullanmanız gerekiyor. 207,66 TL gibi cüzi bir miktar ödemeniz isteniyor. İşte detaylı bilgiler...
ÇEYİZ HESABI NEDİR?
Ziraat Bankası'nın internet sitesinde konuya ilişkin şu bilgiler yer alıyor;
Evlenmek amacı ile asgari 3 yıl birikim yaparak evlilik öncesi gelir elde etmek ve en geç 27 yaşına kadar ilk evliliklerini yapmak koşulu ile devlet katkısına hak kazanılmasına imkân veren tasarruf hesabıdır.
ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE;
*Devlet katkısı birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir; ancak evlilik tarihi itibarıyla ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemez.
*2021 yılı için aylık ödemelere ilişkin alt sınır 207,66 TL, üst sınır 2.076,61 TL'dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 622,98 TL, üst sınır 6.229,85 TL'dir. Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 31.149,19 TL'ye kadar para yatırılabilir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
*Düzenli ödemelere ek olarak üst sınırı aşmamak şartıyla istenildiği zaman hesaba para yatırılabilir.
*Çeyiz Hesabı yalnızca Türk Lirası cinsinden açılabilir. Ortak hesap olarak açılamaz.
*Bir kişi adına birden fazla Çeyiz Hesabı açılamayacak ve hesap başka bir bankaya taşınamayacaktır.
*Aylık ödemeli hesaplarda düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca maksimum 3 kez, 3 aylık ödemeli hesaplarda ise düzenli ödemelerinizi 1 yıl boyunca 1 kez aksatma hakkınız vardır.