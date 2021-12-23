Evlenecek çiftlere para desteği! 27 yaşından küçükler alabilir hem geline hem damada ayrı ayrı ödenecek! 32 bin 788 TL’ye kadar...

ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE;

*Devlet katkısı birikim yapılan ödemeye göre değişmektedir; ancak evlilik tarihi itibarıyla ilgili hesaptaki birikimin %25'ini geçemez.

*2021 yılı için aylık ödemelere ilişkin alt sınır 207,66 TL, üst sınır 2.076,61 TL'dir. Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 622,98 TL, üst sınır 6.229,85 TL'dir. Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 31.149,19 TL'ye kadar para yatırılabilir. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.