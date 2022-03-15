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Haberler Ekonomi 5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

Yeni işçi alan mikro ve küçük işletmelere 24 ayı geri ödemesiz faizsiz destek yolunu açan program büyük ilgi gördü. Ay sonuna kadar başvuranlar, 550 bin liraya kadar destekten yararlanabilecek.

Çığıl Ön Yener
15.03.2022 07:00 - Son Güncelleme: 15.03.2022 07:00
5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

Firmalara 24 ayı geri ödemesiz destekle nefes aldıracak, işsizlere de iş imkanı açacak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan yararlanmak için son haftalara girildi.

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5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

KOSGEB destekli istihdam programına başvurular bu ay sonuna kadar alınacak.

5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

Program kapsamında her yeni genç istihdamı için 100 bin lira destek verilirken, bu tutar işe alınan kadınsa 10 bin lira artıyor.

5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

Firmalar 550 bin liraya kadar destek alabiliyor. İşte desteğin detayları:

5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler

KİMLER YARARLANIYOR?:
Destek; imalat, bilgisayar, programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki işletmelere veriliyor.

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