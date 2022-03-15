5 işçi alana 550 bin TL! İşçiye iş, işverene finansman imkanı... Faizsiz destek hakkında tüm merak edilenler
Yeni işçi alan mikro ve küçük işletmelere 24 ayı geri ödemesiz faizsiz destek yolunu açan program büyük ilgi gördü. Ay sonuna kadar başvuranlar, 550 bin liraya kadar destekten yararlanabilecek.
15.03.2022 07:00 - Son Güncelleme: 15.03.2022 07:00
Firmalara 24 ayı geri ödemesiz destekle nefes aldıracak, işsizlere de iş imkanı açacak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndan yararlanmak için son haftalara girildi.