Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur'luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...
Milyonların Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta refah payıyla birlikte maaşları yüzde 30 artırılan, ardından da taban aylık ödemesini 7 bin 500 liraya yükselten, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkaran düzenlemelerle yüzü gülen emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ilk ipucu geldi.
20.04.2023 09:26 - Son Güncelleme: 20.04.2023 09:26
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları...
İŞTE AY AY TAHMİNLER
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 olarak yer aldı.
KÖK AYLIKLAR ARTACAK
Bu aydan itibaren ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya yükselirken, Temmuz zammı bu ödemeye değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak.