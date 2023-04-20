Merkez Bankası rakamı açıkladı Temmuz zam oranı hesaplandı! Emekliye %21.43 ZAM! EYT, SSK, Bağkur'luya 9.107,25 TL maaş netleşiyor! 7.500, 8.000, 9.000 TL alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için ilk ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ilk 6 aylık enflasyon tahmini belli oldu. Peki aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler ne kadar zam alacak? İşte detayları...