20-21-22-23 Nisan 2023 İKRAMİYE ödeme takvimi! Aile destek, engelli, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi 2023?
Bayram ikramiyesinin kimlere ödeneceği Ramazan Bayramı gelirken gündemde yer aldı. Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek, engelli, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi 2023? Öğrencilere 1000 TL ikramiye verilecek mi? 20-21-22-23 Nisan 2023 ödeme takvimi!
Ramazan Bayramı bu sene 21 Nisan'da idrak edilecek. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında, "Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?' sorusuna yanıt arıyor. Emeklinin dışında aile destek yardımı, engelli ve dul maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile destek, engelli, dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi 2023? Öğrencilere 1000 TL ikramiye verilecek mi? İşte detaylar...
AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI, BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?
Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılı Ramazan Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin zamlı olarak bayramdan önce 14-19 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.