RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...

Çığıl Ön Yener
19.04.2023 15:35 - Son Güncelleme: 20.04.2023 07:45
3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Temmuz 2023 tarihinde zamlı yeni emekli maaşlarını yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Mesleklere göre Temmuz 2023 memur maaşları ise tabloda belirtilen şekilde.

3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

3 AYDA YÜZDE 10.44 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek.

SON DAKİKA