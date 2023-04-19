3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...

Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.