3 veri sonrası TCMB açıkladı! Temmuz 2023 MEMUR MAAŞ TABLOSU belli oldu! Hemşire, polis, öğretmen, kamu çalışanı ENFLASYON farkıyla güncel zamlı maaşlar...
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Artış merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ipucunu verdi. İşte memurlar, emekliler için ortaya çıkan oran ve buna göre meslek meslek yeni maaşlar...
Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.
3 AYDA YÜZDE 10.44 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.
Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek.