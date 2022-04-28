Merkez Bankası o oranı açıkladı! Memur ve emekliye temmuz zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Yüzde 34,62…

4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak. Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.