Merkez Bankası o oranı açıkladı! Memur ve emekliye temmuz zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Yüzde 34,62…
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz zammı ile birlikte maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Temmuz zammı ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası son enflasyon tahminlerini açıkladı. Buna göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 olarak güncellendi. Daha önce de piyasa Katılımcıları Anketi ile oranı duyurmuştu. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar enflasyon zammı alacak? Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde kaç olacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaş artışları enflasyona endeksli olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla açıklanan her enflasyon rakamı yaklaşık 14 milyon emekli ile 4.5 milyon kamu görevlisini yakından ilgilendiriyor. Çünkü SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon kadar iki kez artış görürken memur ve memur emeklileri de yine yılda iki kez toplu sözleşme zammını aşan enflasyon oranı kadar fark alıyor.
4 AYLIK ORAN BELLİ OLUYOR
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurların Temmuz ayıda alacakları artış oranlarıyla ilgili ilk ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mart ayı ile birlikte 843,64'e çıktı. Bu değişim üç aylık enflasyon oranının yüzde 22,81 olarak gerçekleşmesini sağladı. Bu durumda emekliler ve memurlar için ilk üç aylık oranlar da kesinleşmiş oldu. İlk 4 aylık enflasyon verisi de 6 Mayıs Cuma günü belli olacak. Bunun dışında Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42.8 olarak duyurdu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki sonuçları da geçen hafta açıklanmıştı. Tüm bu verilerden sonra 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranını hesapladık. Böylece temmuz ayında zamlar için geçerli olacak 6 aylık enflasyon oranı tahmini olarak ortaya çıkmış oldu.
Şimdi bu oranın kaç olduğuna ve nasıl uygulanacağına yakından bakalım…
SSK VE BAĞ-KUR'LUYA DİREKT AYNI ORAN
Yaklaşık 8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak gerçekleşti. Şimdi üç aylık veri daha buna eklenecek. Bundan sonraki aylarda oranlar sıfır bile çıksa 22.81 oranı kesinleşti. Nisan, mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon bu rakama eklenerek Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon artışı olarak verilecek ve maaşlarına yansıtılacak. Temmuz maaşları artırılmış olarak ödenecek.