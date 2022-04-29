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Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı! Ramazan ayının son günleri içerisinde olduğumuz şu günlerde, 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gıda ve barınma yardımı programlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte bakanlığın gıda ve barınama yardımı programlarına ilişkin ayrıntılar

takvim.com.tr
29.04.2022 08:54 - Son Güncelleme: 29.04.2022 08:54
Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı öncesinde birtakım duyurular yaptı. Bakanlık, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını ek olarak barınma problemi yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ilgili başlık altında 3 ayrı yardım hizmeti sunacağını açıkladı.

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Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gıda Yardımı Nedir?

Sosyal devlet olarak varlığını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm vatandaşlarını koruma altına almıştır.

Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Bu kapsamda önceliği ihtiyaç sahiplerine veren devlet, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler geliştirmektedir.

Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden birisi, gıda yardımı başlığı altında hizmete sunulmaktadır.

Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Bakanlık özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere, ihtiyaçlarına yönelik oluşturulmuş olan gıda kolileri ulaştırmaktadır. Söz konusu yardım, ihtiyaç halinde bütün bir yıl boyunca ailelerin hizmetine sunulmaktadır.

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