Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!
Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı! Ramazan ayının son günleri içerisinde olduğumuz şu günlerde, 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gıda ve barınma yardımı programlarının ayrıntılarını paylaştı. İşte bakanlığın gıda ve barınama yardımı programlarına ilişkin ayrıntılar
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı öncesinde birtakım duyurular yaptı. Bakanlık, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını ek olarak barınma problemi yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ilgili başlık altında 3 ayrı yardım hizmeti sunacağını açıkladı.
Bu kapsamda önceliği ihtiyaç sahiplerine veren devlet, başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere pek çok kurumu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetler geliştirmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi aileler için geliştirmiş olduğu sosyal yardım modellerinden birisi, gıda yardımı başlığı altında hizmete sunulmaktadır.