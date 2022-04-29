Konut onarımı için 25.000 TL, prefabrik konut yapımı için ise 40.000 TL veriliyor! Bakanlık biraz önce duyurdu: Resmen başladı!

Türkiye sınırları içerisinde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında sosyal yardım modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı öncesinde birtakım duyurular yaptı. Bakanlık, bu yıl 2 Mayıs tarihinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacağını ek olarak barınma problemi yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara da ilgili başlık altında 3 ayrı yardım hizmeti sunacağını açıkladı.