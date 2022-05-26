Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne oldu, düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.