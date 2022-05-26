Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları! Kredi faiz oranları ne oldu, düştü mü? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
GÖZLER ORADAYDI! Son dakika haberine göre Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı faiz kararı açıkladı. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 14:00'da sona erdi. Toplantıdan çıkacak sonuçlar merakla bekleniyordu. Özellikle kredi çekmek isteyenler faiz oranlarını dört gözler bekliyordu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Kredi faiz oranları düştü mü? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası toplantısı sonrası açıklama geldi. Son dakika haberine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merakla beklenen kararın ardından milyonlarca kişi konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranlarını araştırılmaya başlandı. Peki Kredi faiz oranları ne oldu, düştü mü? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi güncel konut, ihtiyaç, taşıt kredisi faiz oranları...
26 MAYIS 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Son dakika haberi... Merkez Bankası, politika faizini %14'te sabit tuttu.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.
Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.
Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir.