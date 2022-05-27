e-Devlet'ten başvuru yapan sınavsız işe alınacak! İşte başvuru şartları ve tarihi... İçişleri Bakanlığına KPSS 60 puanla 3 bin 546 personel alımı!

Ayrıca Bakanlığın taşra teşkilatına da avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.