2025 MEMUR ALIMI: KPSS’li KPSS’siz ÖSYM, TÜBA, MEB, Aile Bakanlığı alıyor

SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 adet Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Alımı Duyurusu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 16 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, avukat, mühendis ve büro personeli kadrolarında görev yapacak 16 personel istihdam edecek.

Bu personeller, Ankara, Bilecik, Erzurum, Gümüşhane, Kastamonu, Manisa, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Tunceli illerinde çalışacak. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemiyle yapılacak. Başvuru şartları ve detaylar, başvuru sürecine dair açıklamalar ilgili platformda yer alacaktır.