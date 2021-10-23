En az 3.225 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor! İŞKUR anında paylaştı: 28.927 beden işçisi, 1.237 müşteri temsilcisi alımı var
İŞKUR üzerinden yapılan son açıklamada en çok alım yapılacak sektörler arasında özellikle beden işçisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve depo görevlisi alanlarında büyük artış yaşandığı görülmektedir. 295 günde 1.057.860 kişiye iş bulan İŞKUR'da formu doldurana anında iş imkanı var. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. 2021 yılının Ekim ayının şu gününe kadar 1 milyondan fazla vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. İŞKUR'un internet sitesinde 8.927 beden işçisi, 1.237 müşteri temsilcisi arandığı görüldü.
23.10.2021 10:58
- Son Güncelleme: 23.10.2021 10:58
En az 3.225 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor. İŞKUR ilanları anında paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 28.927 beden işçisi ve 1.237 müşteri temsilcisi alımı yapılacağı açıklandı. Firmalar çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini verirken açık iş pozisyonları toplamda 122 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı. İşte alım yapılacak kadrolar