En az 3.225 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor! İŞKUR anında paylaştı: 28.927 beden işçisi, 1.237 müşteri temsilcisi alımı var

En az 3.225 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor. İŞKUR ilanları anında paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 28.927 beden işçisi ve 1.237 müşteri temsilcisi alımı yapılacağı açıklandı. Firmalar çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini verirken açık iş pozisyonları toplamda 122 bin oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı. İşte alım yapılacak kadrolar