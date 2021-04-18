Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...
Merkez Bankası, nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Piyasalar tarafından merakla beklenen kararda, faiz sabit tutulurken; toplantı metninde ise değişikliğe gidilerek "gevşek para politikası" için sinyal verildi. Peki bu durumda doların seyri ne olacak? Dolar/TL'de son durum ne? Dolar kaç TL olacak? İşte detaylar...
18.04.2021 07:56
- Son Güncelleme: 18.04.2021 07:56
Merkez Bankası'nın faiz kararındaki ana başlıkları özetlediğimizde yatırımcıların gözden kaçırmaması gereken ayrıntılar şöyle:
1- Faiz indiriminin başlamamasının nedeni: TCMB Faizi sabit bıraktı. Bunun üç ana nedeni TL'deki değer kaybı, iç talebin güçlü olması ve küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki artışla gelen riskler, olarak sıralanabilir.
2- Faizde artırım beklenmemesinin nedeni: Yeni başkan faizi artırmak için gelmedi. Faiz artırımı ancak enflasyondaki bir sıçrama ile gündeme gelebilir.
3- Faiz indirimi için hangi iki gösterge izlenecek? Merkez Bankası ÜFE ve TÜFE'nin seyrini takip edecek. ÜFE 31,20 ve TÜFE 16,19 seviyesinde bulunuyor.
Üretici fiyatlarının seyri önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansıyacak. Bu nedenle bir ay daha faizin yüzde 19 seviyesinde kalması beklenebilir. TCMB politika metni enflasyonun seyrini izleyeceğinin iletişimini gerçekleştirdi.