Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

Merkez Bankası, nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Piyasalar tarafından merakla beklenen kararda, faiz sabit tutulurken; toplantı metninde ise değişikliğe gidilerek "gevşek para politikası" için sinyal verildi. Peki bu durumda doların seyri ne olacak? Dolar/TL'de son durum ne? Dolar kaç TL olacak? İşte detaylar...

18.04.2021 07:56 - Son Güncelleme: 18.04.2021 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





