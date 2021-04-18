RAMAZAN İMSAKİYE
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Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

Merkez Bankası, nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıkladı. Piyasalar tarafından merakla beklenen kararda, faiz sabit tutulurken; toplantı metninde ise değişikliğe gidilerek "gevşek para politikası" için sinyal verildi. Peki bu durumda doların seyri ne olacak? Dolar/TL'de son durum ne? Dolar kaç TL olacak? İşte detaylar...

18.04.2021 07:56 - Son Güncelleme: 18.04.2021 07:56
Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

Merkez Bankası'nın faiz kararındaki ana başlıkları özetlediğimizde yatırımcıların gözden kaçırmaması gereken ayrıntılar şöyle:

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Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

1- Faiz indiriminin başlamamasının nedeni: TCMB Faizi sabit bıraktı. Bunun üç ana nedeni TL'deki değer kaybı, iç talebin güçlü olması ve küresel piyasalarda emtia fiyatlarındaki artışla gelen riskler, olarak sıralanabilir.

Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

2- Faizde artırım beklenmemesinin nedeni: Yeni başkan faizi artırmak için gelmedi. Faiz artırımı ancak enflasyondaki bir sıçrama ile gündeme gelebilir.

Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

3- Faiz indirimi için hangi iki gösterge izlenecek? Merkez Bankası ÜFE ve TÜFE'nin seyrini takip edecek. ÜFE 31,20 ve TÜFE 16,19 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası değişiklik yaptı! Dolar/TL için flaş tahmin...

Üretici fiyatlarının seyri önümüzdeki aylarda tüketici fiyatlarına da yansıyacak. Bu nedenle bir ay daha faizin yüzde 19 seviyesinde kalması beklenebilir. TCMB politika metni enflasyonun seyrini izleyeceğinin iletişimini gerçekleştirdi.