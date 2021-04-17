BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu kataloğda Casilli Pijama Takımı Soft Touch, Comfort Family Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Rebul Bambu Çubuklu Oda Kokusu, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Tiara's Erkek Parfümü, Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, La Diva Katı Sabun ve Jkosmec Yüz Maskesi ürünlerinde indirim var.

17.04.2021 23:27 - Son Güncelleme: 17.04.2021 23:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





