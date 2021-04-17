RAMAZAN İMSAKİYE
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BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünler ve fiyat listesi belli oldu. Kozmetikten iç giyime, bakımdan çocuk ürünlerine kadar onlarca indirim fırsatının bulunduğu kataloğda Casilli Pijama Takımı Soft Touch, Comfort Family Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Rebul Bambu Çubuklu Oda Kokusu, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Tiara's Erkek Parfümü, Uni Baby Kolay Tarama Spreyi, La Diva Katı Sabun ve Jkosmec Yüz Maskesi ürünlerinde indirim var.

17.04.2021 23:27 - Son Güncelleme: 17.04.2021 23:27
BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta yer alan indirimler dikkat çekiyor. Temizlik, iç giyim, kozmetik, banyo ve çocuk ürünlerindeki indirimler kataloğun ön planında yer aldı. Ayrıca kataloğda Naturalove 50'li Bambu Kokteyl Kürdan, Naturalove Çilek Figürlü Kirpik Kıvırıcı, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil, Tiara's Erkek Parfümü, QuickDish Meyve Desenli Mikrofiber Bez, Rituel De Beaute Nefes Açıcı Burun Bandı, Meyve Desenli Kadın Babet Çorap, Johnson's Micellar Gül Suyu İçeren Makyaj Temizleme Mendil ürünleri merak ediliyor. İşte BİM 20 Nisan aktüel kataloğu ürünleri

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BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

Casilli Pijama Takımı Soft Touch
• M-L Beden

BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

Lionesse
Makyaj Aksesuar Seti
• 5 parça

BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

Comfort Family
Meyve Baskılı Çorap
• 36-40 Numara

BİM'de müthiş indirimlere son 58 saat! BİM 20 Nisan aktüel kataloğunda aynı anda 5 rafta %41'e varan fırsat!

Naturalove
Meyve Desenli Saç Fırçası