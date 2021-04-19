Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor!

Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor! Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın, rağbeti yüksek piyasalardan bir tanesidir. Dolar ve Euro maliyetlerinden etkilendiği gibi, alış ve satışlardan da etkilenen altın maliyetleri hareketsiz duramaz. gün içinde binlerce şahsın altın alıp satması tablolarda farklılığa neden olur. Gün içinde tavan ve taban seviyelerini çoğu defa kırıp geçen altın şu gizemeler kendi rekorunu kırıyor. Gram altın alıp, satış yapmak isteyenler kuyumculara girdiklerinde pişman oluyorlar. Karsız bir şekilde alım ve satım yapan vatandaş uzmanlardan açıklama bekliyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırımcı aracı olarak bilinen ve sürekli takip edilen altın fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. Bu nedenle gözler fiyatların geleceğine çevrildi. Altın inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

19.04.2021 08:46 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





