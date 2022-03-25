Merakla bekleniyordu o ürünlerde fiyatlar epey düştü! Zincir marketlerde... Ramazan ayı geldi ŞOK ve BİM'de indirimler başladı!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler harekete geçmeye başladı. Peş peşe duyurular yapılıyor. BİM ve ŞOK marketlerinde aktüel ürünler kataloğu dikkat çekti. Her hafta aktüel kataloğunu güncelleyen her iki market bu kez Ramazan ayı için hazırlık yaptı. Vatandaşlar bir süredir merakla Ramazan Bayramı indirimlerini bekliyordu. Oruç ayı boyunca Ramazan'a özel indirimler olacak. Peki bu hafta BİM ve ŞOK'ta hangi ürünler var ve ne kadar indirimde? Tek tek yayınlandı. İşte ŞOK, BİM güncel yepyeni aktüel ürünler kataloğu tam liste...