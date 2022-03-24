Emlak vergisi için son tarih 31 Mart! Kimse bu detayı bilmiyor! Eğer bu şartı sağlarsanız vergi ödemezsiniz! Kimler Emlak Vergisi ödemez?

KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?

Aydemir yaptığı açıklama şu cümlelere yer verdi;

"Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulmaktadır. Bu noktada en önemli husus ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıla kadar yaptıkları ödemeleri geri alabiliyor."