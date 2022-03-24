Emlak vergisi için son tarih 31 Mart! Kimse bu detayı bilmiyor! Eğer bu şartı sağlarsanız vergi ödemezsiniz! Kimler Emlak Vergisi ödemez?
Milyonlarca ev sahibinin Emlak Vergisi ile ilgili bilmediği bir detay ortaya çıktı. Emlak Vergisi ödemelerinde son tarih 31 Mart iken bazı şartları sağlayanlar vergi ödemesi yapmıyor. Peki kimler emlak ödemesinden muaf? Emlak Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Eğer vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı uygulanıyor. Emlak vergisi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, emlak vergisinde yapılan düzenlemeler sonucunda bazı vatandaşların emlak vergisinden muaf olduğunu ancak bu konuda çoğu vatandaşın bilgi sahibi olmadıklarının altını çizdi.
KİMLER KİRA GELİR VERGİSİ ÖDEMEZ?
Aydemir yaptığı açıklama şu cümlelere yer verdi;
"Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulmaktadır. Bu noktada en önemli husus ise brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf oluyor. Buna rağmen ödeme yapan vatandaşlar ise 5 yıla kadar yaptıkları ödemeleri geri alabiliyor."
2022 YILI EMLAK VERGİ DEĞERLERİ
Emlak vergi değerleri, 2022 yılında, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 18,10) kadar artırılarak hesaplanacak. Buna göre 2022 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42'nci maddesinde yer alan tutar, 2021 yılına ait tutarın 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 36,20/2= yüzde 18,10) oranında artırılması suretiyle 6 bin 173 Türk lirası olarak hesaplandı.