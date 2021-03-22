36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Qnb Finansbank'ın nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği destek kredisinde faiz oranında güncelleme yapıldı ve faiz oranı düşürüldü. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.