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36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Ertelemeli takviye kredisinde faiz oranı müjdesi! 36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! QNB Finansbank tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve lüzumu olan vatandaşlara takviye kredisi verileceği bildirildi. Diğer bankaların faiz oranlarının 1.5 üzerinde olduğu, Qnb'nin ise kredi faizini 1.39 'ta tuttuğunun belirtildiği açıklamada başvuruların internet üzerinden ya da şubelerden yapılabileceği bildirildi.

22.03.2021 09:00 - Son Güncelleme: 28.03.2021 11:36
36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Qnb Finansbank'ın nakit ihtiyacı olan vatandaşlara verdiği destek kredisinde faiz oranında güncelleme yapıldı ve faiz oranı düşürüldü. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.

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36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

SUNULAN SEÇENEKLER

Kredi çekecek vatandaşlara sunulacak seçenekler şu şekilde sıralandı: Kolay Ödemeli Kredi: Bu seçenek için "İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın." denildi.

36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Tanışma Kredisi: Bu seçenek için "Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz." denildi.

36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Doğum Günü Kredisi: Bu seçenek için "Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın." denildi.

36 ay vadeyle 5.000-15.000 ve 30.000 TL anında alabilirsiniz! İşte tüm detaylar...

Borç Transferi Kredisi: Bu seçenek için "Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin." denildi.