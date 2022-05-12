Merak edilen soruların yanıtları belli oldu! Ne zaman emekli olurum? 4500 gün primi olan tazminat hakkı kazanır mı? Doğum parası alabilmek için hangi şartlar gerekli?

SSK ve Bağ-Kur'lu çalışan milyonlarca kişi çalışma hayatındaki birçok hakkını merak ediyor. En çok merak edilenler arasında ise "Ne zaman emekli olurum?" sorusu yer alıyor. Google'da araştırılan diğer sorular ise "4500 gün primi olan tazminat hakkı kazanır mı? Doğum parası alabilmek için hangi şartlar gerekli? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim?" oldu.

Merak edilen soruların yanıtını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi. İşte detaylar