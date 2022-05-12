Merak edilen soruların yanıtları belli oldu! Ne zaman emekli olurum? 4500 gün primi olan tazminat hakkı kazanır mı? Doğum parası alabilmek için hangi şartlar gerekli?
Milyonlarca çalışan "Ne zaman emekli olurum? Doğum parası alabilmek için hangi şartlar gerekli? 25 yıl evli kalan ev hanımları emekli olabilir mi? 4500 gün primi olan tazminat hakkı kazanır mı?" gibi soruların yanıtını arıyor. Merak edilen tüm soruların yanıtını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi. İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur'lu çalışan milyonlarca kişi çalışma hayatındaki birçok hakkını merak ediyor. En çok merak edilenler arasında ise "Ne zaman emekli olurum?" sorusu yer alıyor. Google'da araştırılan diğer sorular ise "4500 gün primi olan tazminat hakkı kazanır mı? Doğum parası alabilmek için hangi şartlar gerekli? 7000 iş günüm var ne zaman emekli olabilirim?" oldu.
Merak edilen soruların yanıtını Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi. İşte detaylar
01.11.1979 doğumlu eşim 02.03.2002 sigorta girişi var. 4500 güne tamamlandığında 58 yaşında emekli olabilir mi? MERT BAŞKAN
Olabilir ama 2027 yılını da beklemeniz lazım 4500 günle emeklilik için 25 yıl şartı da var.
1975 doğumluyum özel sektörde 2000 sigorta girişliyim 4000 günüm var ne zaman emekli olurum? İSMAİL ŞAHİNALP
İşe giriş tarihinize göre 7 bin günü tamamlayıp 60 yaşınızı bekleyeceksiniz.
Ben 100/45 engeliyim ilk SSK girişim 2006 ne zaman emekli olurum? AHMET CANLI
Vergi indirimi ile erken emeklilik için engelli olmak yetmiyor bu oranda vergi indirimi de almanız lazım. Bunu aldığınızı düşünürsek 20 yıl 4400 gün şartlarınız var. Primi tamamlayıp 2026 yılında emekli olursunuz. Vergi indirimi alamazsanız. 7 bin gün ve 60 yaş gerekir.
06.08.1982 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 06.11.2003. Bu tarihte 7 gün sigortam ödendi. Daha sonra askere gittim. Askerden sonra 2005 yılından bu yana bilfiil çalışıyorum. Toplam uzun vade gün sayım 5348 gün gösteriyor. Ne zaman emekli olabilirim? TUNCAY TURAN
7 bin gün ve 60 yaş şartı var. 2003'deki kısa süreli sigortada fiili çalışma varsa geçerli. Geçerli olmasa da 60 yaş ve 7 bin gün gerekiyor.