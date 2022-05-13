📣En az ilkokul mezunu, KPSS şartlı ve KPSS şartsız personel alınacak! 📌Kamuya memur alımı şartları... 🔊Kamuda kariyer hedefleyenler yaşadı!

Kamuda kariyer hedefi olan binlerce kişi güncel ilanları yakından takip ediyor. 2022 yılı Mayıs ayı kamuya memur alımı ilanları yayınlandı ve en az ilkokul mezunu, KPSS şarlı ve KPSS şartsız 4950 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlıktan belediyeye, bankadan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne daha pek çok kurumun açık kadroları için ilanlar mevcut. Kamuda kariyer hedefleyenler yaşadı ve hangi alanda çalışmak istediklerini belirlemenin ardından kamuya memur alımı şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte detaylar!