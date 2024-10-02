MEMURUN GÖZÜ EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARINDA | Tahminler geldi hesap değişti! Memur ve memur emeklisi Ocakta ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak'ta yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisine yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Hem yeni Orta Vadeli Program (OVP) hem de Eylül anketleri enflasyon farkına, dolayısıyla da zam oranına ilişkin ipuçlarını veriyor. İşte detayları...

* OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu Eylül ayında açıklanan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 42 bin 855, memur emeklilerinde 19 bin 225 lirayı bulacak.