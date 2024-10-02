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EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2025 Ocak zammında maaşlarının ne kadar olacağı büyük merak konusu. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, tıpkı memurlar gibi enflasyon rakamlarına bağlı olarak belli oluyor. Tüm gözler yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon rakamlarına kilitlendi. Peki Eylül ayı enflasyon oranı ne olur? Anketler ne diyor? SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni maaş hesaplaması...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :02 Ekim 2024 , 12:22
EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?

BU yıl kök aylıkları yüzde 86.16 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yaklaşan Ocak zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu.

EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Eylül enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor. İşte Orta Vadeli Program'a (OVP) ve yapılan son anketlere göre zam oranları...

EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?

* OVP: 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

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