EMEKLİ ZAMMINA 4 ANKET 4 TAHMİN | SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocakta ne kadar alacak? Eylül ayı enflasyon rakamları ne olur?

BU yıl kök aylıkları yüzde 86.16 artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü yaklaşan Ocak zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına Ocak ayında 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Şu ana kadar sadece iki veri belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos enflasyonunu 2.47 olarak açıkladı. Buna göre 2 aylık enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti, geriye 4 veri kaldı. Eylül enflasyonu da yarın belli olacak. Artış merakla beklenirken; enflasyona, dolayısıyla emeklilerin zam oranına ilişkin pek çok ipucu bulunuyor. İşte Orta Vadeli Program'a (OVP) ve yapılan son anketlere göre zam oranları...